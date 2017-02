14 Şubat Sevgililer Günü kadınlara göre hediye fikirleri haberimizde. 14 Şubat Sevgililer Günü kadınlara göre hediye fikirlerini sizler için derledik. 14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kaldı. 14 Şubat Sevgililer Günü her yıl birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. 14 Şubat Sevgililer Gününde kadın sevgiliye ne hediye alınır sorunun cevabını sizler için yanıtladık. 14 Şubat Sevgililer Gününde sevgililer birbirlerine hediye alır. Kadınlara hediye almak zordur. 14 Şubat Sevgililer Gününde kadınlara hediye almak ise daha da zordur. Peki 14 Şubat Sevgililer Gününde kadınlara ne hediye alınmalıdır? İşte cevabı...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE KADIN SEVGİLİYE HEDİYE FİKİRLERİ

14 Şubat Sevgililer Gününde sevgilinizi romantik bir akşam yemeğine çıkarabilirsiniz.

Hiçbir kadın mücevhere hayır demez. Sevgilinize kolye, bileklik, yüzük, küpe gibi çeşitli mücevherler alabilirsiniz.

14 Şubat Sevgililer Gününde hiçbir hediye fikrini beğenmediyseniz ya da alacak bir şey bulamadıysanız bir demet çiçek yaptırabilirsiniz.

Kız arkadaşınız için parfüm de iyi bir hediye fikridir. Kullandığı parfümün yanı sıra başka bir koku da tercih edebilirsiniz.

Yeni çıkan bir telefonda kızarkadaşınız için iyi bir hediye olabilir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığım sana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını.

Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

Sana Mecburum

Gözlerin ufkumda bir nur inan ki

En umutsuz karanlık gecelerde

Seninle kördüğüm gibiyim sanki

Çözülmek bilmeyen bilmecelerde

Seni sevip de unutmak mümkün mü?

Kalbime vurulan mühür gibisin

Ben deli divane hayat küskünü

Sen daha taptaze ömür gibisin

Sen bir leyla isen ben de mecnunum

Bir sana yangınım bir sana vurgunum

Sensiz yaşayamam anlıyor musun

Hava gibi su gibi sana mecburum

Sensin içli sevdam nazlı çiçeğim

Benim tatlı hülyam haklı gerçeğim

Bu can bu bedende var oldukça

Seni ölümüm gibi bekleyeceğim

Bir Ömür Seninle

Bir ömür seninle başbaşa kalsak

Hayatı beraber koşsak ne olur

Bütün yıldızları bir bir dolaşsak

Zamanı beraber aşsak ne olur

Şarkılar söylesek aşkın dilinden

Nağmeler dinlesek seher yelinden

Bahar yağmuruyla duygu selinden

Gönül ırmağına taşsak ne olur

Dudaktan dudağa bir şiir gibi

Gönülden gönüle bir nehir gibi

Yıldızlara hasret bir şehir gibi

Derin uykulara dalsak ne olur

Kuşlar gibi geçip tüm hudutlardan

Selamlar iletsek ak bulutlardan

Kovup elemleri şen duygulardan

Sonsuz mutlulukla coşsak ne olur





Hiç kimseyi Senin Kadar Sevmedim

Seneler geçti ah, mevsimler geçti

Bir sen değişmedin bende sevdiğim

Sevdalar değişti, aşklar değişti

Bir sen değişmedin bende sevdiğim

Bilmem ki hangi yol sana ulaşır

Hangi rüzgarlarda kokun dolaşır

Her gece gözümde gözlerin ışır

Ay mı güneş misin bende bilemedim

Sen gideli gökyüzü de değişti

Çağlayanlar denizlere erişti

Günler geçti, aylar geçti, yıl geçti

Her durakta hayalini bekledim

Özleminle geçti aylar seneler

Hicranla tükendi günler geceler

Benim kadar sevemezki kimseler

Her çiçeğe gül kokunu işledim

Duygu çiçekleri boyun büktükçe

Ümit bahçeleri hazan döktükçe

Baktığım yollara duman çöktükçe

Hep seni özledim seni istedim

Gözyaşlarım yağmur olup aksa da

Ayrılıklar yüreğimı yaksa da

Bu vefasız kahrolası dünyada

Hiç kimseyi senin kadar sevmedim

Güneşim Ayım Ol

Dönderme yüzünü kurban olaym

Sen ol bu dünyada güneşim ayım

Yalnız ben seveyim, ben okşayayım

Gezmesin bir başka el saçlarında

Kalbimin içidir en güzel yerin

Tutmasın bir başka eli ellerin

Gözlerin gözümde bak derin derin

Kaybolup gideyim bakışlarında

Yüce dağ başına yağan karlarca

Seyrine dalayım senin yıllarca

Gönül ırmağında coşan sularca

Bin huzur bulayım akışlarında

Süsenim sümbülüm reyhancasına

Kekliğim maralım ceylancasına

Tamburum cümbüşüm kemancasına

Şarkılar derleyim ağaçlarında

Allah'a dilenen dilekler gibi

Cennet de dolanan melekler gibi

Sevda dağındaki çiçekler gibi

Bir ömür kalayım yamaçlarında