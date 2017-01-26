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14 Şubat'ın favori hediyesi 'kırmızı güller'

Enis Kurt, Türkiye’de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok rağbet gören hediyeliğin kırmızı güllerden oluşan çiçek buketlerinin olduğunu söyledi.

14 Şubatın favori hediyesi kırmızı güller

26 Ocak 2017 09:14

444Çiçek.com'un ürün yöneticilerinden Enis Kurt, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kırmızı güllerden oluşan buketlerin en fazla sipariş aldıkları ürünlerin başında geldiğini belirtti. Kurt, pembe, beyaz ve sarı renkli güllerle hazırlanmış çiçek aranjmanlarının da yine en çok satılan ürünlerden olduğunu söyleyerek, son yıllarda lilyum, papatya ve güllerle hazırlanan gösterişli çiçek sepeti aranjmanlarının yoğun olarak talep gördüğünü ifade etti.

"Çiçek almak, mutluluk verici hediye olarak görülüyor"
14 Şubat’ta çiçek hediye etmenin klişeleştiği düşünülse de, Livescience araştırmasına göre kadınların yüzde 30'u Sevgililer Günü'nde çiçek verilmesini mutluluk verici bir hediye olarak görüldüğünü ifade eden Kurt, "Yüzde 19'luk kısmı ise 14 Şubat'ta mücevher, değerli taş, altın takı, aksesuar gibi değerli hediyeliklerin tatmin edici bir hediye olduğunu düşünüyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, ülkemizde kutlanma yüzdesi bakımından yetişkin nüfusun oldukça büyük bir kısmının ilgi gösterdiği özel günlerin başında geliyor. Yetişkin nüfusun Sevgililer Günü kutlaması oranına göre ülke sıralamasında ise ABD'de başı çekiyor. Onu Hindistan, Güney Kore ve İngiltere izliyor" diye konuştu.

"En fazla harcamayı Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkeleri yapıyor"
Enis Kurt sözlerini şöyle tamamladı: "ABD’de yetişkin nüfusun yüzde 62 gibi büyük bir oranı Sevgililer Günü kutlamalarına katılıyor ve ortalama 126 dolarlık harcama yapıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Ortadoğu ülkeleri için bu rakam ortalama 168 dolar civarında. Çin, Japonya, Singapur gibi Uzakdoğu ülkeleri kişi başına ortalama 274 dolarlık harcama ile en yüksek harcamayı yapıyor. İtalyanlar ve Almanlar ise beklenenin aksine listenin son sırasında yer alıyor".
 

Etiketler: Enis Kurt


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