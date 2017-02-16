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14 Şubat'ta kaçırılan genç kızdan haber alınamıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iş çıkışında 3 kişi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen Nurten Yılmaz’ın ailesi, çocuklarının hayatından endişe ediyor.

14 Şubatta kaçırılan genç kızdan haber alınamıyor

16 Şubat 2017 13:36
14 Şubat'ta kaçırılan genç kızdan haber alınamıyor - Tıkla İzle

İddiaya göre, bir pastanede çalışan 25 yaşındaki Nurten Yılmaz 14 Şubat akşamı eve giderken 3 kişi tarafından kaçırıldı. Genç kızın ailesi henüz haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe ediyor. Baba Şaban Yılmaz, “Kızım bir pastanede çalışıyor. 14 Şubat günü iş çıkışı 18.30 sıralarında eve gelirken araçla 3 kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Elindeki telefon ve ev pastalar ise görenler tarafından etrafa dağılması kızımın zorla kaçırıldığını gösteriyor. Hayatından endişe ediyoruz. Kızımın gönül ilişkisi yok. Olaydan 2 saat sonra telefondan tanıdığım Tepeoba Mahallesi’nden Hayrettin K. İsimli kişi ‘kızın bende’ diyerek telefonu kapattı.

Kızım aklı başında birisi. 'Ölürüm kimseyle evlenmem' diyen bir kişi rızası ile kaçmaz. Konuyla ilgili hemen polis ve jandarmaya haber verdik. 3 günden bu yana haber alamadığımız için kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bilen gören yada yerini bilenlerin insaniyet namına bize 0535 437 4322 yada güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Bekir Terzioğlu
 

Etiketler: 14 şubat, genç kız, kaçırılan kız


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