Bursa’da geçtiğimiz nisan ayında 14 yaşındaki G.E., ağabeyinin eşini kaçırdığı iddiasıyla tartıştığı Yılmaz Özçimen’i (20) öldürdü. Olayın ardından tutuklanan G.E., son kez hakim karşısına çıktı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşının küçük olması sebebiyle Bandırma M Tipi Cezaevi’nde kalan G.E., duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Maktulün ağabeyinin eşini kaçırdığını iddia eden G.E. daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Olay gününde nişanlım ve akrabalarımla evde oturuyordum. Pencereden baktığımda Yılmaz Özçimen’i gördüm. Yengem Sinem’i niye kaçırdığını sordum. Bana, ‘Sana mı soracağım, sen karışma’ şeklinde sözler söyleyip küfretti. Daha sonra tabancasını çıkartıp, bana doğru ateş etti. Ben de koltuğun altında bulunan ruhsatsız silahı alıp, birkaç el ateş ettim. Ardından yere düştü. Evden çıkıp, havaya 3-4 el ateş ettim. Arkamdan kimse gelmesin diye kaçtım” şeklinde konuştu.

Sanık son sözünde ise, “Ben tahliye olup özgürlüğüme kavuşmak ve okuluma gitmek istiyorum” dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık hakkında ilk olarak müebbet hapis cezası istedi. Ardından 31/2 maddesini uygulanmasını isteyen savcı, 15 yaşını doldurmamış olması sebebiyle müebbet istenilen sanığa 7 yıldan fazla ceza alamaz hükmünü uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa 5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, verilen ceza miktarı, yaşının küçük olması ve infaz yasasında yapılan değişiklik sebebiyle sanığın tahliyesine karar verdi.

Ahmet Faruk Çabuk

