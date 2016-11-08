Esenler’de 14 yaşındaki Büşra Karayıl annesinin okuma yazma bilmemesine hırslanarak ilk kitabını çıkardı. 2 çocuk sahibi Şükran Karayıl, kendisi okuma yazma bilmemesine rağmen 14 yaşındaki kızı Büşra Karayıl'ın yazdığı 'Esma'nın Günlüğü' kitabıyla gurur duyuyor.

Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 1'inci sınıf olarak öğrenim hayatına devam eden 14 yaşındaki Büşra Karayıl, arkadaşlarına kitap çıkaracağını ilk söylediğinde kendisine güldüklerini, ancak ortaokuldaki bir öğretmeninin verdiği moral ve ailesinden aldığı destekle 'Esma'nın Günlüğü' adlı ilk kitabını çıkardığını söylüyor. Mısır'da darbe taraftarlarınca şehit edilen Esma Biltacı'nın hayatından yola çıkarak kitabını yazan lise öğrencisi genç yazar Büşra, düzenlediği imza gününde ise kitabını imzalayarak ücretsiz olarak dağıttı. Büşra Karayıl, konuşma yaparken anne Şükran Karayıl duygu dolu anlar yaşadı.

“Benim okuma yazmam yok”

Okuma yazma bilmeyen anne Şükran Karayıl, “Merakı ilkokul 2'nci sınıfta başladı. Hep okuyup günlük yazıyordu. Daha sonradan kitap çıkaracağım diye söylemeye başlamıştı. İlk başlarda ben ‘yapma uğraşma, başaramazsın’ dedim. Bizim maddi durumumuz iyi değil, destek almadan yapamazsın diyordum. Ben uğraşacağım anne, becerebilirsem bu kitabı çıkaracağım dedi. Zaten çıkaramazsam da kaybedecek bir şeyim yok diyordu. Benim okuma yazmam yok. Biz de her anne baba gibi gururlandık. Büşra geç dünyaya geldi. Biz 22 yıldır evliyiz ancak Büşra 14 yaşında. O yüzden bizim için daha başkadır onun yeri” ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarıma söylediğimde bana güldüler"

Büşra Karayıl, “Esma bir sabır abidesi aslında. Ben bu kitabı yazmaya başladığımda Mısır’da Esma Biltacı şehit olmuştu ve onun hayatı beni çok etkilemişti. Ben de sabır abidesi olan Esma Biltacı’yı, Esma’nın Günlüğü kitabındaki karaktere yansıtmaya karar verdim. Kitabı çıkaracağım zaman arkadaşlarıma söylediğimde gülmüşlerdi bana. Çocuk mu kandırıyosun sen dediler. Fakat bir düşünür şöyle der; hayatta en büyük zevk başkasının yapamazsın dediklerini yapmaktır. Ben de başkasının yapamazsın dediğini yaparak onlara gerçeği göstermiş oldum. Bu benim için bir zevkti” dedi.

Harun Basat