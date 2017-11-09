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14 yaşında kalp krizinden ölen çocuk, doğan kardeşinin adını koymuş

Zonguldak’ta futbol oynarken kalp krizi geçiren 14 yaşındaki lise 1. Sınıf öğrencisi Göktuğ Kethüda’nın otopsi işlemleri sürüyor. Küçük çocuğun, bir hafta önce doğan kardeşinin adını kendisinin koyduğu ortaya çıktı.

14 yaşında kalp krizinden ölen çocuk, doğan kardeşinin adını koymuş

09 Kasım 2017 11:15

İddiaya göre arkadaşlarıyla Kilimli ilçesinde futbol oynarken bir anda fenalaşan 14 yaşındaki Göktuğ Recep Kethüda yere yığıldı. Atatürk Devlet hastanesine kaldırılan Kethüda doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlçeyi yasa boğan olayda kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Göktuğ'un cenazesi için otopsi işlemleri sürüyor. Kethüda’nın akrabası olduğu öğrenilen Recep Kethüda, küçük çocuğun hayalleri olduğunu bir hafta önce doğan küçük kardeşinin adını da kendisinin koyduğunu anlattı.

Dayı Recep Kethüda, “Acı haberi dün akşam 17.30 sıralarında aldık. Çok süper bir çocuktu. Zekası çok iyiydi. Acı bir şey. Yıkıldık. Babası ve ailesi şu anda perişan. Zekiydi, ailesi Kilimli’de yaşıyordu ancak okula Zonguldak’a gidiyordu. Allah bizlerden daha çok seviyormuş. Acımız büyük. Bir hafta önce erkek kardeşi dünyaya geldi. Kardeşinin adını da “Ömer” diye o koymuştu. Şu anda böyle. Ailesi olarak perişan olduk. Futbolla da göz dolduruyordu. Kilimli Belediyespor’da top oynuyordu. Bir anda yere yığılmış. Arkadaşları görünce 112’ye haber vermişler. İki saate yakın mücadele edildi ama maalesef kurtarılamadı” dedi.

“'Hastalara kıyamam' diye doktor olmaktan vazgeçti"

Baba Cevat Kethüda otopsi işlemleri sırasında morg önünde acılı bekleyişini sürdürdü. Göktuğ’un duygusal biri olduğunu anlatan yakını Recep Kethüda, “Ailenin umuduydu. Çok başarılı bir çocuktu. Büyük adam olmak istiyordu. Genelde duygusal bir çocuktu. Hayalleri doktor olmaktı. ‘Hastalara kıyamam’ diye doktor olmaktan vazgeçmişti. Hayatı böyleydi. Başka bir meslek sahibi olmak istiyordu” diye ifade etti.
Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kilimli ilçesine götürülecek. Hayatını kaybeden küçük çocuğun bir hafta önce doğan kardeşiyle birlikte üç kardeş oldukları öğrenildi. Hayatını kaybeden İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi olan Kethüda'nın okul arkadaşları da acı haberle üzüntüye boğuldu.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan

Etiketler: kalp krizi, Zonguldak

 

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