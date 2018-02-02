14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden tuzak kuran şahıs yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Y.İ., 2017 Kasım ayında bir sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki çocuğa uygunsuz fotoğraflar göndererek tuzak kurup buluşma teklif etti. Uzun süre çocuk ile iletişime geçen şahıs, bir türlü buluşmaya ikna edemedi ancak çirkin emelini sürdürdü. Çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine aile polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu Y.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bekar olduğu öğrenilen Y.İ., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.İ., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

