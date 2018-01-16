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14 yaşındaki çocuğu gasp eden şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki çocuğu darp edip telefonunu ve parasını çalan şahıs tutuklandı.

14 yaşındaki çocuğu gasp eden şahıs tutuklandı

16 Ocak 2018 00:06

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 14 Okak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.G. isimli şahıs, takip ettiği 14 yaşındaki B.C.’yi önce darp etti sonra cebinde bulunan cep telefonu 35 TL ve 220 Makedon denarı parasını çalarak olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından 14 yaşındaki B.C.’yi darp ve gasp eden B.G.’nin yerini tespit edildi.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yakalayarak gözaltına alınan B.G., Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen B.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Murat Kanber

 

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