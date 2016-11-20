Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Altıntepe Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki E.S., babası A.S.'ye ait 55 AİU 78 plakalı kapalı kasa kamyonetin anahtarını evden gizlice alarak arkadaşları F.G. (16) ve F.B. (16) ile gezintiye çıktı. E.S. idaresindeki araç, virajı alamayarak yolun sağına takla attı. Kazada E.S. ile arkadaşları F.G. ve F.B. yaralandı. Yaralı çocuklar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.S., arkadaşları ile gezerken önüne araç çıktığını, araçtan kaçmak isterken kaza yaptığını ileri sürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay

