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14 yaşındaki çocuk kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 ve 14 yaşlarındaki iki kardeş arasındaki tartışma, kanlı bitti. 14 yaşındaki ağabey, aynı silahla önce kız kardeşini öldürdü, ardından da kendisini vurup intihar girişiminde bulundu.

14 yaşındaki çocuk kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

16 Ekim 2016 22:36

Olay, Elbistan ilçesine bağlı Çatova Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 14 yaşındaki A.R.Ö. ile kendisinden bir yaş küçük kız kardeşi D.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde aile fertlerinden kimsenin olmadığı sırada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine ağabey A.R.Ö., evde bulunan tabancayı alarak kız kardeşi D.Ö.’ye doğrultarak tetiğe bastı. D.Ö., kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ağabey A.R.Ö. ise daha sonra aynı silahla kendisini yaraladı. Evden gelen silah seslerini duyan yakınları, odaya girdiklerinde iki kardeşi de kanlar içerisinde buldu. Durumları ağır olan iki kardeş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahaleleri burada yapılan kardeşler, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. D.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye koşan aile fertleri ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma, olayın yaşandığı evde geniş çaplı araştırma yaparken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu. Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ


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