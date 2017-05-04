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14 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşını kafasından vurdu

Samsun'da 14 yaşındaki bir çocuk, oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını kafasından vurarak ağır yaraladı.

14 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşını kafasından vurdu

04 Mayıs 2017 20:48

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir spor kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.K., pompalı tüfekle oynarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşı 14 yaşındaki R.Ç.'yi kafasından vurarak yaraladı.

Kanlar içinde kalan R.Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan R.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. A.K. ise olayın meydana geldiği spor kulübü içinde polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 

Etiketler: cinayet, Samsun, tüfek


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