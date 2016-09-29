Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.C. (40) ile mağdur T.Ç. (14) ve avukatlar hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında, iddianamede yer alan iddiaya göre, 2015 yılı Mart ayında Cumhuriyet Meydanı'nda tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğu T.Ç.'yi zengin etme bahanesiyle Düvenönü'ndeki eve götürdüğü iddia edilen sanık A.C.'nin "Seni zengin edeyim. Gel bizim eve' diyerek eve götürdüğü, porno video izlettirdiği, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun nitelikli cinsel istismarından' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık A.C. suçlamaları kabul etmeyerek masum olduğunu belirtirken, mağdur T.Ç. ise kendisine para vererek cinsel istismar ve müstehcen görüntüler izlettirdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığın suçunu sabit görerek, sanığa 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis cezası verdi.

Şeref Kahraman