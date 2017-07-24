14 yaşındaki genç sporcunun 63 madalyası bulunuyor

Henüz 5 yaşında yüzmeye başlayan ve 10 yaşında da Anadolu Üniversitesi Yüzme Kulübü sporcusu olan Cansu Şenyüzlü, takıma girdikten 4 sene sonra Türkiye rekoru kırdı. Daha önce birçok kez denemesine rağmen rekoru ‘0.05 saniye’ ile kaçıran genç Cansu, katıldığı Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi’nde yine aynı dereceyle 14 yaş 50 metre serbestte rekor kırmayı başardı. Daha önceki rekorun 26.13 saniye olduğu yarışta Cansu Şenyüzlü, 26,08’lik derecesiyle rekoru geliştirerek Türkiye yüzme tarihine adını yazdırmayı başardı. Yüzmenin yanı sıra okulunu da başarıyla devam ettiren 14 yaşındaki genç sporcunun şimdiye kadar katıldığı yarışlarda toplamda 63 madalyası bulunuyor.

“Daha çok rekor kırıp kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum”

Yüzmeye başladığından bu yana kendisini sürekli geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirten Anadolu Üniversitesi Yüzme Kulübü ve Milli yüzücü Cansu Şenyüzlü, “Yüzmeye 5 yaşında yine Anadolu Üniversitesinde başladım. Takıma 10 yaşımda girdim ve o zamanlardan beri yüzüyorum. Temmuz’da 14 yaş 50 metre serbest rekorunu kırdım. Ondan önce rekorum yoktu ama birinciliklerim vardı. Daha çok rekor kırıp kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum ve yeniden milli takıma seçilmek istiyorum. Geçen sene milli takıma girmiştim Comen Cup müsabakası adına. Bu sene de seçildim. Geçen sene Comen Cup’ta madalya alamamıştım. Ama bu sene gittiğimizde 3’üncülük madalyasıyla döndüm” dedi.

“0.05 saniye ile rekoru kaçırmıştım”

5-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonasında kırdığı Türkiye rekorunu geliştirmeyi daha önce denediğini anlatan Şenyüzlü, “Rekor kırmayı ben Aralık Ayında denemiştim. Aralık’ta 13 yaş rekorunu denedim, ama 0.05 saniye ile rekoru kaçırdım. Ona çok üzülmüştüm. Kıramayınca da çok çalıştım ve en yakın yarışta kırdım. Bazen çok zorlanıyorum, ama hiç pes etmiyorum. Haftada 7 gün var ama biz 9 antrenman yapıyoruz. Okul olduğu zaman çarşamba ve cuma günü sabah 06.00-08.00 arasında antrenmana gidiyorum. 8 buçukta okulum başlıyor. Buradan okula gidiyorum. Okuldan çıktığım gibi yeniden antrenmana gidiyorum. 17.00-19.00 antrenman var. Sonrasında eve gidip ödev yapıyorum” diye belirtti.

“Adını altın harflerle Türkiye tarihine yazdırdı”

Cansuyla birlikte birçok yarışa katıldıklarını aktaran Anadolu Üniversitesi Yüzme Kulübü ve Milli Antrenör Sefa Güllük ise, “Cansu, son katıldığı yarışta bir Türkiye rekoru kırdı. 14 yaş kategorisi 50 metre serbestte 26,08’lik bir derece ile Türkiye rekorunu geliştirdi. Geçtiğimiz sezon 13 yaşta bir rekor kaçırmıştı kendisi yine. O zaman da çok üzülmüştük ama bu sene daha da mutlu olduk tabi ki. Cansu şu anda 14 yaşında. Türkiye Şampiyonasına katılabilme yaşı 13 zaten. İkinci senesi Türkiye Şampiyonasında. Cansu ilk senesinde milli takıma girmeye hak kazandı. Comen Cup dediğimiz Akdeniz Oyunları’nın yüzme kadrosuna seçildi. Geçtiğimiz sezon için bir tecrübe oldu. Geçtiğimiz sezon hak kazandığı milli takım müsabakasının kadrosuna, bu sezon tekrar seçildi. İkinci kez milli takıma girdi ve beraber katıldığımız Malta'daki müsabakadan madalya ile döndük. Benim de aynı zamanda ilk milli takım antrenörlüğümdü. Şu an için hedeflerimizin önüne bir adım daha atmış olduk diyebilirim. Türkiye rekoru demek Türk tarihine altın harflerle adını yazdırmak demek. Şimdi Cansu'yla isimlerimizi yazdırmış olduk. Yani bu rekor önümüzdeki yıl kırılsa bile Türk yüzme tarihine her zaman bir isim bırakmış olacak. Bu rekor ne zaman kırılırsa kırılsın, Türk yüzme tarihindeki isimlerimiz yerlerini daima koruyacaktır. Bu başarı öyküsündeki desteklerinden dolayı branş sorumluma, kulüp yönetimimize, daire başkanlığımıza ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğümüze teşekkür ederim" diye belirtti.

Burak Tekin - Kadir Arslan