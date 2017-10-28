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14 yaşındaki genç yolcu otobüsünün altında kaldı

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsünün 14 yaşındaki gence çarpması sonucu meydana gelen kazada, genç hayatını kaybetti.

14 yaşındaki genç yolcu otobüsünün altında kaldı

28 Ekim 2017 03:06

Kaza, Denizli’nin Çardak ilçesi Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Afyonkarahisar yönüne giden İhsan Çiçek idaresindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, Çardak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Emre Çakı'ya (14) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede 14 yaşındaki Çakı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra otopsi yapılmak üzere Çakı'nın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Çakı’nın sinir krizi geçirdi. Yolcu otobüsünün sürücüsü İhsan Çiçek, gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan, otobüsteki yolcular başka bir otobüsle aktarıldı.

Etiketler: Denizli, kaza, trafik kazası

 

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