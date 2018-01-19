14 yaşındaki İlge, ameliyat için uzanacak yardım eli bekliyor

Özel sektörde çalışan baba Olcay Çavdar ise Sibel Çavdar'ın iki çocuğundan biri olan 14 yaşındaki İlge Çavdar, ameliyatı için uzanacak yardım elini bekliyor. Doğuştan skolyoz hastası olan ve vücut organlarının yerlerinin değişik olan İlge Çavdar, 27 Ocak 2018 günü Ankara'da özel bir hastanede ameliyata alınacak. Ancak tedavi masraflarının karşılanabilmesi için 15 bin liraya ihtiyaç olduğunu ifade eden aile, kızlarının ameliyatı için uzanacak yardım elini bekliyor.

Hastaneden ameliyat için randevu aldıklarını belirten anne Sibel Çavdar, "İlge doğuştan böyle hasta. Vücut organlarının yerleri değişik. Kalbi sağda. Bir kardeşi var 6 yaşında. İki çocuğum var. Kızımın ameliyatı için uzanacak yardım elini bekliyoruz" diye konuştu.

Sertaç Özdemir