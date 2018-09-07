14 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor



Oğuzlar ilçesinde okul kaydını yaptırmak için evden çıkan Sibel Kara’dan (14) iki gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından şüphe ettiğini dile getiren baba Ahmet Kara, yetkililere çağrıda bulunarak kızının bir an evvel bulunmasını istedi. Kızının dün okul kaydığını yaptıracağını belirterek sabah evden ayrıldığını ifade eden Kara, ancak kızının bir daha evine dönmediğini kaydetti.

Bunun üzerine güvenlik güçlerine müracaatta bulunduğunu belirten baba Kara, “Kızım akşam saatlerinde bir arabaya binip gidiyor. Kızımın bindiği araç ve yanındaki şahıs belli. İki gündür neye uğradığımızı şaşırdık. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin. Ne oldu, nasıl oldu anlamış değiliz. Tek umudumuz bir an evvel kızımıza kavuşmak. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum” dedi.

Muhammed Muttalip Yalçın