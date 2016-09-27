Gözyaşları içinde kızına seslenen acılı anne, “Kızım eğer bir yerde tutuluyorsan bir şekilde bana ulaş. Kaç kızım, bana gel, korkma annem” dedi. İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan, İzmir Süleyman Taştekin Meslek Lisesinde 1. sınıf öğrencisi olan, Haldun Dormen’in Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Yağmur Kırtay (14), bir hafta önce dersi bittikten sonra okuldan çıktı. Genç kızın annesi Alev Özaskan (42) da çocuğunu almak için okula gitti. Fakat 14 yaşındaki kız, annesini görünce bir anda kaçtı ve okul çevresinden uzaklaştı. Kızını o günden sonra bir daha görmeyen çaresiz anne durumu hemen polise bildirdi. Kızının psikolojik tedavi de gördüğünü belirten anne Alev Özaskan, kızının birileri tarafından tutulduğunu, uyuşturucuya alıştırılmış olabileceğini belirterek, gözyaşları içinde başına kötü bir şey gelmesinden endişe ettiğini söyledi.

“Çok özledim, ne yaptılar kızıma”

Kızı Yağmur Kırtay’ın daha öncede evden kaçma teşebbüsünde bulunduğunu ama mutlaka bir kaç saat sonunda kendisini haberdar ettiğini anlatan acılı anne Alev Özaskan, “Kızımın ruhsal sıkıntıları vardı ve bu uzun süredir devam eden bir durummuş, tabi biz anlayamadık. Ruhsal tedavisi için Ege Üniversitesi’nde tedavi altına alındı. Hastaneden 10 gün sonra çıkarttıktan sonra tekrar evden gitti. Hayatından endişe ediyorum, çünkü kötü insanların eline düşmüş olabilir. Benim kızım daha 14 yaşında, her şey başına gelmiş olabilir. 14 yaşında bir kızın sokaklarda gece kalması.. Bir hafta oldu, kızım yok. Yetkililerden yardım istiyorum, herkes elinden geldiğini yaptığını söylüyor ama hiç kimsenin de bana bir netice ile geldiğini görmedim. Sürekli telefonlar alıyorum; ‘kızınız şurada burada, kızınız şunun elinde tutuluyor’ diye. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok özledim, ne yaptılar kızıma. Lütfen kızıma bir zarar gelmeden geri istiyorum” dedi.

“Kızım 4 ay içerisinden evrim geçirdi”

Kızının 3-4 ay içerisinde değiştiğini dile getiren anne Özaskan, “Ne olduysa yaz tatilinde 4 ay içerisinde oldu. Kızım evrim geçirdi resmen. Önce gitti saçlarını sarıya boyattı. Günde 2-3 paket sigara içmeye başladı, kötü arkadaşlıklar kurmaya başladı. Sonra dediler ki uyuşturucu kullanmaya başladı. Bunların dedikodudan ibaret olduğunu düşünmek istiyorum. Ben her ne olursa olsun kızımın arkasında ve yanındayım. Kızım ruhsal sıkıntılarından dolayı çok yalan konuşuyor. Kendini 17-18 yaşlarında, adını da Yağmur yerine Lara olarak tanıtıyor. Ama benim kızımın sıkıntıları var. Lütfen kızımın bir an önce daha fazla kötü şeyler yaşamadan, bulunup getirilmesini istiyorum” diye konuştu.

“Mutlaka gelirdi bana gelmese anneannesine giderdi”

Kızının cep telefonuna çok düşkün olduğunu, telefonsuz yapamayacağını belirten Özaskan, bir haftadır kızının telefonlarına ulaşamadığını ifade etti. Kızının hayatından endişe ettiğini vurgulayan çaresiz anne, “O yaştaki çocukları biliyorsunuz canını alın ama ellerindeki telefonu almayın. Benim kızımın elinde son model telefonu var. Telefonu elinde olsa bana mutlaka ulaşır. O çocuğumun telefonu elinden alınmış, telefonu da yok. O bana gelir, bana gelmese anneannesine gelir, ama yağmur buradan gitmezdi. Daha önceki gitmelerinde de mutlaka gelirdi, gözükürdü. Ama kızım yok” dedi.

“Yarım kaldım, yarım onunla gitti”

Kızının birileri tarafından zorla tutulduğunu düşünmeye başladığını belirten talihsiz anne Özaskan, “Başına bireyler geldi eminim o yoksa gelirdi, mutlaka bana gelirdi. Kandırıyorlar, onu sevmediğimiz istemediğimiz düşünüyor ama öyle bir şey yok. O benim tek yaşam kaynağım. Şu anda yarım kaldım, yarım onunla gitti. Kızımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kızını çok sevdiğini ancak buna kızına inandıramadığını kaydeden Alev Özaskan, kızının babasız büyüdüğü, baba sevgisi görmediği için hep sevilmediğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

“Kızım neredeysen bana ulaş, kaç, korkma”

Gözyaşları içinde evladına seslenen acılı anne, “Yağmur eğer kızım bir yerde tutuluyorsan bir şekilde bana ulaş. Kaç kızım, bana gel korkma. Ben seni hiçbir yere vermeyeceğim, hiçbir hastaneye yatırmayacağım. Ben sana en iyi şekilde ben bakarım. Ama ne olursun geri dön artık çok uzun zaman oldu yoksun. Korkuyorum artık iyice lütfen gel artık” dedi.