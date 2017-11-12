1,5 ay sonra yakalanan cinayet zanlısı itiraf etti

Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül Çarşamba günü saat 18.45 sıralarında Saraç İlyas Mahallesi Değirmen Sokak'taki evinde ölü bulunan Hasan Bağçe’nin (86) havlu ve yastıkla boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağçe’ye ait kayıp olan cep telefonunun Ufuk G. (25) ve Remzi D. (60) tarafından kullanıldığını tespit etti. Polisin yaklaşık 1,5 ay süren takibinin ardından 2 zanlı, cumhuriyet savcılığının talimatı ile 10 Kasım Cuma günü gözaltına alınarak, evlerinde arama yapıldı. Şüpheli Ufuk G., emniyette verdiği ifadede cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Ufuk G., olay günü Hasan Bağçe’nin evinin önünden geçerken kapıya doğru gittiğini, daha sonra kilitsiz olan kapıyı itekleyerek açtığını, bu esnada kanepede uzanmış halde bulunan Bağçe’nin korkarak ayağa kalktığını söyledi. Hasan Bağçe ile boğuştuklarını ve odada bulunan havlu ve yastık ile Bağçe’yi boğduğunu söyleyen Ufuk G., öldüğünü anlayınca da Bağçe’ye ait cep telefonunu alarak evden çıktığını, daha sonra arkadaşı Remzi D.’nın evine gidip geceyi orada geçirdiğini, ertesi gün de yakalanacağından korkarak İpsala’dan ayrıldığını kaydetti. Ufuk G., ifadesinde ayrıca yaklaşık bir hafta Keşan’da ikamet eden kardeşinin yanında kaldığını ve aranmadığı düşüncesi ile tekrar İpsala’daki Kapucu Mahallesi’ndeki evine döndüğünü söyledi. Ufuk G., pişman olduğunu da ifade etti.

Şüpheli Remzi D. ise ifadesinde, Hasan Bağçe’ye ait olduğunu sonradan öğrendiği cep telefonunu arkadaşı Ufuk G.’den 70 TL karşılığı satın aldığını, kendisinin olayla ilgisinin olmadığını kaydetti.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar, mahkemeye sevk edildi. Ufuk G. ve Remzi D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Ayhan Gülver