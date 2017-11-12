Diğer
Kategoriler

1,5 ay sonra yakalanan cinayet zanlısı itiraf etti

Edirne’nin İpsala ilçesinde 86 yaşındaki şahsın yaklaşık 1,5 ay önce evinde öldürülmesi ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti. Zanlı ve çaldığı telefonu sattığı arkadaşı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

1,5 ay sonra yakalanan cinayet zanlısı itiraf etti

12 Kasım 2017 11:31

Edinilen bilgiye göre, 20 Eylül Çarşamba günü saat 18.45 sıralarında Saraç İlyas Mahallesi Değirmen Sokak'taki evinde ölü bulunan Hasan Bağçe’nin (86) havlu ve yastıkla boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağçe’ye ait kayıp olan cep telefonunun Ufuk G. (25) ve Remzi D. (60) tarafından kullanıldığını tespit etti. Polisin yaklaşık 1,5 ay süren takibinin ardından 2 zanlı, cumhuriyet savcılığının talimatı ile 10 Kasım Cuma günü gözaltına alınarak, evlerinde arama yapıldı. Şüpheli Ufuk G., emniyette verdiği ifadede cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Ufuk G., olay günü Hasan Bağçe’nin evinin önünden geçerken kapıya doğru gittiğini, daha sonra kilitsiz olan kapıyı itekleyerek açtığını, bu esnada kanepede uzanmış halde bulunan Bağçe’nin korkarak ayağa kalktığını söyledi. Hasan Bağçe ile boğuştuklarını ve odada bulunan havlu ve yastık ile Bağçe’yi boğduğunu söyleyen Ufuk G., öldüğünü anlayınca da Bağçe’ye ait cep telefonunu alarak evden çıktığını, daha sonra arkadaşı Remzi D.’nın evine gidip geceyi orada geçirdiğini, ertesi gün de yakalanacağından korkarak İpsala’dan ayrıldığını kaydetti. Ufuk G., ifadesinde ayrıca yaklaşık bir hafta Keşan’da ikamet eden kardeşinin yanında kaldığını ve aranmadığı düşüncesi ile tekrar İpsala’daki Kapucu Mahallesi’ndeki evine döndüğünü söyledi. Ufuk G., pişman olduğunu da ifade etti.

Şüpheli Remzi D. ise ifadesinde, Hasan Bağçe’ye ait olduğunu sonradan öğrendiği cep telefonunu arkadaşı Ufuk G.’den 70 TL karşılığı satın aldığını, kendisinin olayla ilgisinin olmadığını kaydetti.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar, mahkemeye sevk edildi. Ufuk G. ve Remzi D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 

Ayhan Gülver

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç