Her maddenin bir titreşime ve farklı frekanslara sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak uygulanan mora terapi sayesinde hastalar hem bağımlılıklarından hem de kilolarından kurtuluyor. Hastanın kan, tükürük veya idrar örneğinin makineye tanıtılarak karşılıklı alışveriş sağlandığı tedavi sayesinde sigara, çikolata, alkol, hatta uyuşturucu bırakmada da kullanılabiliyor.

Bursa’da 37 yaşındaki Dilek Ayaz da uzun süredir bağımlı olduğu çikolatadan kurtulmanın yolu Mora Terapi ile buldu. Çikolata bağımlısı olduğunu belirten Ayaz, “Gün aşırı mutlaka 1,5 paket veya daha fazla çikolata tüketiyordum. Her açlık hissettiğimde bu sanki çikolata isteğiymiş gibi geliyordu. Daha sonra kilo aldığımı fark ettim. Böyle bir tedavinin olduğunu öğrendim. Çikolatadan kurtulmak istedim. Şu an buradayım. İlk geldiğimde 58 kiloydum. 1,5 ay gibi kısa bir sürede 5 kilo verdim. Artık canım çikolata istemiyor. Bununla beraber kilolarımın da gitmesi beni mutlu etti. Her kadın için tabi ki zayıf olmak en büyük hayal. Çok düzenli spor yapmadığım için bu kiloyu da verebileceğimi zannetmiyordum” dedi.

Mora Terapi tedavisinde kullanılan cihazın yoğun bir detoks cihazı olduğunu ifade eden Bioenerji Uzmanı Çağlar Seziş, “Kupaların içerisine koyduğumuz tuzundan şekerine, çikolatasından sigarasına kadar ne varsa onları kişiyle eşleştirip detoksa başlıyoruz. Dilek hanım bize çikolata bağımlılığı şikayetiyle geldi. Bu tedavinin sonucunda ise hem bağımlılığından hem de aldığı kilolardan kurtuldu. Şu anda yapılan işlem vücuttaki çikolata isteğini silmesidir. Bu istek kesildiği için kilo verme yoluna gidiliyor. İç organlar içerisindeki yağlanmayı da detoksla azaltmış oluyoruz. Tamamen sağlıklı ve yan etkisi olmayan frekans sistemidir” diye konuştu.

Sigara bırakmada sıklıkla kullanılan cihazın göbek deliği altına yerleştirilen bir cip sayesinde 1 ay boyunca detoks yapıldığını ifade eden Seziş, “Tek seansta sigara isteğini kesebiliyoruz. Ayrıca alerji giderme için de kullanılabiliyor. Yani vücutta olmaması gereken zehirli maddeleri, toksinleri atabiliyor. Sigara bağımlılığı tek seansla giderilirken, 8 seans sonunda istenilen kiloya ulaşılmış olunuyor” şeklinde konuştu.



Abdullah Çibir