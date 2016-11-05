Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 15 ayrı evde hırsızlık yapan zanlı yakalandı

15 ayrı evde hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 15 evden hırsızlık yapan bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

15 ayrı evde hırsızlık yapan zanlı yakalandı

05 Kasım 2016 14:18

Edinilen bilgiye göre, Kütahya nüfusuna kayıtlı Bilecik’te ikamet eden M.K. (35) isimli şahsın, Osmaneli genelinde yaklaşık 6 aydır değişik mahalle ve zamanlarda hırsızlık yaptığı belirlendi. Tornavida ve çekiç kullanarak evlerin kapı ve pencerelerini açıp 15 farklı eve girerek çeşitli eşyalar çalan M.K. için Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Osmaneli ekipleri yakalama çalışmaları başlattı. Ortaklaşa yapılan çalışmalar sonunda M.K., Bilecik’te bulunan evinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı, emniyet ve savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilerek Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Öte yandan, M.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tornavida, 1 adet çekiç, 1 çift ayakkabı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Etiketler: Osmaneli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!