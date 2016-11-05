Edinilen bilgiye göre, Kütahya nüfusuna kayıtlı Bilecik’te ikamet eden M.K. (35) isimli şahsın, Osmaneli genelinde yaklaşık 6 aydır değişik mahalle ve zamanlarda hırsızlık yaptığı belirlendi. Tornavida ve çekiç kullanarak evlerin kapı ve pencerelerini açıp 15 farklı eve girerek çeşitli eşyalar çalan M.K. için Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Osmaneli ekipleri yakalama çalışmaları başlattı. Ortaklaşa yapılan çalışmalar sonunda M.K., Bilecik’te bulunan evinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere Osmaneli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlı, emniyet ve savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilerek Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Öte yandan, M.K. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tornavida, 1 adet çekiç, 1 çift ayakkabı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.