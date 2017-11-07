15 Bin liralık Doğan'ı 50 bin liraya sattı

Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan İlker Çağıran, 2002 model fabrikadan çıkan lastikleri üzerinde bulunan 9 bin 103 kilometredeki Doğan marka otomobilini satışa çıkardı. Sosyal medyadan da aracına 40 bin lira teklif edilmesi üzerine Çağıran, otomobilini internette 2. el araç satış sitesine koyarak 50 bin lira fiyat belirleyip alıcısını beklemeye başladı. 2 yıl boyunca aracı kapalı garajında muhafaza eden Çağıran, o sürede sadece 28 kilometre yaptı ve aracı 1 defa dışarı çıkarttı. Aracı, internette gören Trabzonlu bir iş adamı ise 50 bin liraya aldı.

Aracının 2002 model olduğunu belirten İlker Çağıran, “Ben bu aracı 9 bin 103 kilometredeyken aldım. Aracımın sıfırından beri fabrika lastiklerine varıncaya kadar her şeyi orijinal ve 50 bin TL’ye satmak istiyordum. Aracımız internette 1 milyona varan izlenim gördü. Ben bundan dolayı mail ve telefonlara cevap veremez oldum. Aracımla ilgilenen vatandaşlar bir şekilde bana ulaştı. Aracımı ismini vermek isteyemeyen Trabzonlu bir iş adamına sattım. Kendisi 2 arkadaş gönderdi. Çekici vasıtasıyla aracımız Trabzon’a gidecek” dedi.

Aracını kendisinin istediği fiyata sattığını aktaran Çağıran, “Aracım istediğim fiyata satılmasaydı saklayacaktım. İnşallah alan kişi bizim gibi aracımızı muhafaza eder. Bu araç 15 yıl sonunda 9 binli kilometrede. Aracımız bugüne kadar hiçbir şekilde bir gece bile dışarıda kalmadı. Araca fabrikanın koymuş olduğu ilk motor yağını bile ben değiştirdim. Fabrikadan çıkan araçlar 10 binde bir motor yağı değişir. Araç 10 bine gelmemesine rağmen motor yağını değiştirdim. Şuan aracın 20 bine kadar motor yağı değişmeyecek. Ancak alan kişide kilometre yapmaması için aracı çekici Trabzon’a götürecek. Bunun sebebi de aracın 10 bin kilometreyi varmaması için. Şu anda araç 9 bin 131 kilometrededir" dedi.

Sadece aracı saklamış olduğu garajda mekanik aksamlarında sıkıntı olmaması için ileri geri yaparak kullandığını aktaran Çağıran, 3 yılda 2. defa dışarı çıkardığını kaydetti.

Trabzon’da bir iş adamı tarafından aracın kendisine teslim etmek için görevlendirildiğini vurgulayan Ferdi Öztürk ise aracı alan ve satan her iki tarafa hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan aynı marka ve model kilometresi yüksek araçların piyasada 15 bin liraya satıldığı öğrenildi.

Yunus Özhanlı



