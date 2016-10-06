Alınan bilgiye göre, Alaplı Hacı Hasan köyünde yaşayan Temel Yaman, kendisine ait evin giriş alt katındaki depoda bulunan ve toplam ağırlığı 1 ton 200 kilo olan 13 çuval fındığın yerinde olmadığını fark etti. Yaman, piyasa değeri değeri 15 bin TL olan fındıkların çalındığını anlayınca durumu İlçe Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, depoda yaptıkları incelemenin ardından fındıkları çalan kişi veya kişileri yakalamak için soruşturma başlatarak ilçedeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Ertuğrul Yüksel