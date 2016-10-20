Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde 6 Temmuz 2015 günü Hacıveliler Mahallesi mevkiinde tarım işçilerini taşıyan açık kasa kamyonete, süt taşıyan tanker çarpmıştı. Kazada asma yaprağı toplamaya giden ve hepsi Salihli'nin Çökelek Mahallesinde ikamet eden işçilerden şoför Seydi Aydın (52), Ümmü Demirkol (38), Ayşe Yasar (40), Fadima Orhun (48), Zeynep Zengin (35), Zeynep Uysal (32), Ümmühan Uysal (30), Dürdane Kaya (40), Burak Kaya (15), Zekiye Çetin (54), Nesrin Aydın (27), Kezban Uysal (67), Azize Kars (52), Ayşe Aydın (47), Yıldız Öztürk (41), Gülderen Kılınç (55) olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin ilk duruşma Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Aralık 2015 günü başlamış ve ardından 15 Ocak 2016 günü olay yerinde bilirkişi ekipleri tarafından keşif yapılmıştı. Bilirkişi tarafından kazada tam kusurlu olarak görülen şoför Ercan İşeli’ye, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Eylül 2016 Perşembe günü yapılan duruşmada 15 yıl hapis cezası verildi. Kaza ile ilgili tazminat davasının ise Akhisar Asliye Hukuk Mahkemesinde devam ettiği bildirildi.

Sanık avukatının kararı temyize gönderebileceğini kaydeden Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, "Gölmarmara’da hepimizin bildiği gibi 15 işçimizin vefatı ile gerçekleşen bir kaza meydana gelmişti. Bu trafik kazası sonucunda Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava 29 Eylül tarihi itibari ile sonuçlandı. Tabiki mahkemenin almış olduğu bilirkişi raporunda süt tankerini kullanan şoför tam kusurlu olarak görülmüştü. Bu nedenle de mahkeme cezayı yani hükmü verirken bunun üzerinden işlem yaptı. Öncelikle sanığa 12 yıl ceza verdi, daha sonra bunun bilinçli taksirle işlendiğinden bahisle 18 yıla yükseltti, yarı yarıya arttırarak. Sonrasında ise duruşmadaki iyi hali ve sabıkasız olması nedeniyle de verilmiş cezayı 15 yıla indirdi ve sanığa 15 yıl olarak ceza verilmiş oldu." dedi.

Tazminat davaları sürüyor

Arslan, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine verilmesi planlanan tazminat davası ile ilgili de, "Maddi tazminat davaları yine Akhisar Asliye Hukuk Mahkemesinde davalarımız devam etmektedir. Tabiki şuanda Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar ve dosya içerisinde alınan bilirkişi raporları o dosyada delil olarak kullanılacak. Orada da bir bilirkişi raporu alınacak bilahare tazminat hesapları ile ilgili yine Asliye Hukuk Mahkemesinde raporlar alınacak ve mahkeme ondan sonra sonuçlanacak. Şuanda sonuçlanan bir hukuk davası yok" ifadelerine yer verdi.

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