Diğer
Kategoriler

15 çiftçiye 90 büyükbaş teslim edildi

Genç Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında Lüleburgaz Türkgeldi Tarım İşletmesi’nde üreticilere büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

15 çiftçiye 90 büyükbaş teslim edildi

27 Ekim 2016 09:18

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki canlı hayvan dağıtım töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşmişti.

Proje kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de Genç Çiftçi Projesi kapsamında 15 çiftçiye 90 hayvan desteği sağlandı. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya’nın da katıldığı törenle, büyükbaş almaya hak kazanan vatandaşlara hayvanları teslim edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Lüleburgaz İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Lüleburgaz’da 15 çiftçiye 6’şar büyükbaş hayvan dağıtımının gerçekleştiğini belirterek, genç çiftçilere hayırlı olmasını diledi. 

Kaner Akaner

Etiketler: Genç Çiftçi Destekleme Projesi, Türkgeldi Tarım İşletmesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!