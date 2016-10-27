Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki canlı hayvan dağıtım töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleşmişti.

Proje kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de Genç Çiftçi Projesi kapsamında 15 çiftçiye 90 hayvan desteği sağlandı. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya’nın da katıldığı törenle, büyükbaş almaya hak kazanan vatandaşlara hayvanları teslim edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Lüleburgaz İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Lüleburgaz’da 15 çiftçiye 6’şar büyükbaş hayvan dağıtımının gerçekleştiğini belirterek, genç çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Kaner Akaner