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15 dakikada sağlığına kavuştu

Diyarbakır’da, akciğerinde meydana gelen balonlaşma nedeniyle oksijen almada zorluk çeken hasta, bölgede ilk defa uygulanan tıpalama yöntemi ile 15 dakikada sağlığına kavuştu.

15 dakikada sağlığına kavuştu

07 Kasım 2017 11:28

Diyarbakırlı 70 yaşındaki Fuat Birbir, bir süredir nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Adürrahman Şenyiğit’e görünen Birbir’in akciğerinin alt kısmında balonlaşma tespit edildi. Zaman kaybetmeden ameliyat olması gerektiği bildirilen Birbir’e, bölgede ilk defa denenecek olan tıpalama yönteminden bahsedildi. Kesi olmadan, ameliyatsız tedaviyi kabul eden Birbir, dün gerçekleştirilen 15 dakikalık operasyonla akciğerindeki balonlardan kurtulup sağlığına kavuştu.
Operasyonla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Göğüs TBC Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdürrahman Şenyiğit, bronşitin amfizem denilen tipinde, akciğerlerde yaygın derecede balonlaşmaların meydana gelebileceğini söyledi. Bu balonlaşan bölgeden akciğerin sağlam bölgelerine baskı yapılıp oksijen almayı, karbondioksit vermeyi engellediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şenyiğit, “Aşırı derecede balonlaşan bölgeyi siz kapatırsanız sağlam olan akciğer bölümü açılır ve daha rahat bir şekilde hasta nefes alıp verebilir. Bizim hastamızın da akciğer sağ alt lobunda ciddi bir balonlaşma mevcuttu. Biz bu hastaya Güneydoğu’da ilk defa yapılacak bir yöntemle valf taktık. Bu valf sistemi ile o bölgeyi küçültüp, akciğerin geri kalan diğer kısmının, sağlam olan kısmının daha rahat işlev görmesini sağlayacağız. Son derece basit bir işlemdir. Aslında ameliyathane dışında normal klinikte de yapılabilir ama ilk vakamız olduğu için ameliyathaneye aldık. 15 dakikalık basit bir işlem sonrası hasta aynı gün veya bir sonraki gün taburcu olup evine gidebilir. Bir yeri kesmiyoruz, biçmiyoruz, kanamalı bir durum yok. San derece rahat ve etkili bir sistemdir. Onun için amfizem tedavilerinde yeni bir umuttur, bölgedeki hastalara umut olacağını düşünüyoruz. Ameliyat değil, bir yeri kesmiyoruz, dikiş atılmıyor, hasta uyutulup bir aletle içeri girip onun içinde valfi takıp çıkıyoruz” dedi. 

Aydın Yorat

Etiketler: 15 dakika, diyarbakır

 

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