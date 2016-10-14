Olay, saat 04.30 sıralarında Fatih'teki fotoğraf makinesi ve cep telefonu satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve silahlı 6 hırsız, önceden belirledikleri bayinin bulunduğu caddeye geldi. Hırsızlar, levyeyle iş yerinin kepengini açtıktan sonra güç kullanarak kırdıkları kapıdan içeriye girdi. Hırsızlar burada etrafı darmadağın ederek toplamda 100 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve son model cep telefonunu yanlarında getirdikleri poşete koydu. Soyguna devam eden hırsızlar, alarmının çalması sonucu apar topar işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. Alarmın çalması üzerine işyerine gelene Cengiz Söylemez gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Dükkanının kapısının kırılıp, camların paramparça olduğunu gören Söylemez durumu hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

1,5 dakikada 100 bin liralık soygun yaptılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar iş yerinin önüne gelerek el birliğiyle kepengini kaldırıyor. Ardından içeriye giren hırsızlar, güç uygulayarak kapıyı kırıyor. Kapının kırılmasının ardından içeriye doluşan soyguncular, iş yerindeki malzemeleri poşetlere dolduruyor. Bir süre sonra alarmın çalmasıyla soyguncular apar topar iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor.

"Geçen hafta da cep telefonu dükkanını soydular”

Olayın saat 05.00 sıralarında olduğunu belirten Cengiz Söylemez, “Alarm merkezi beni aradı. Kepengi kırıp içeriye girmişler. Fotoğraf makinesi, lensler ve cep telefonları çalındı. Yaklaşık olarak 100 bin liraya yakın hasarımız var. Kepengi kırıyorlar, alarm çaldığı halde zaten kamera kayıtları da var. Yüzleri maskeli ve ellerinde maske var, 6 kişi geliyorlar, 1 kişi arabada bekliyor. 1 kişi de elinde silahla dışarıda geziyor. 4 kişide mağazanın içerisine girerek fotoğraf makineleri ve lensleri alıyorlar. Levyelerle kepenkleri açıyorlar. Burası çok merkezi bir yer, Sirkeci’nin göbeğindeyiz. Yakınımızdaki bir restoran sabaha kadar açık, tramvay yolunda da işçiler çalışma yapıyor. Onlar görmüşler ama elinde silah olunca korkmuşlar ve polise haber vermişler. Haber gelince bende evden geldim. Ben geldiğim de her şey bitmişti. Çok zarar vermişler camları falan kırmışlar. Geçen hafta da 3-4 dükkan aşağımızda cep telefonu dükkanına da girdiler. Aynı ekip girmiş, aynı araçla gelmişler” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur - Murat Delice - Ufuk Kıvık



