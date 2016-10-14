Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 1,5 dakikada soyup soğana çevirdiler: Zarar 100 bin TL

1,5 dakikada soyup soğana çevirdiler: Zarar 100 bin TL

İstanbul Sirkeci’de yüzleri maskeli ve silahlı 6 hırsız, 30 saniyede levyeyle kepengini kaldırıp kapısını kırarak girdikleri iş yerini 1,5 dakikada soyup soğana çevirdi. Yaklaşık 100 bin lira değerinde fotoğraf makinesi ve cep telefonunun çalındığı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

1,5 dakikada soyup soğana çevirdiler: Zarar 100 bin TL

14 Ekim 2016 13:57
1,5 dakikada soyup soğana çevirdiler: Zarar 100 bin TL - Tıkla İzle

Olay, saat 04.30 sıralarında Fatih'teki fotoğraf makinesi ve cep telefonu satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve silahlı 6 hırsız, önceden belirledikleri bayinin bulunduğu caddeye geldi. Hırsızlar, levyeyle iş yerinin kepengini açtıktan sonra güç kullanarak kırdıkları kapıdan içeriye girdi. Hırsızlar burada etrafı darmadağın ederek toplamda 100 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi ve son model cep telefonunu yanlarında getirdikleri poşete koydu. Soyguna devam eden hırsızlar, alarmının çalması sonucu apar topar işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. Alarmın çalması üzerine işyerine gelene Cengiz Söylemez gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Dükkanının kapısının kırılıp, camların paramparça olduğunu gören Söylemez durumu hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

1,5 dakikada 100 bin liralık soygun yaptılar
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar iş yerinin önüne gelerek el birliğiyle kepengini kaldırıyor. Ardından içeriye giren hırsızlar, güç uygulayarak kapıyı kırıyor. Kapının kırılmasının ardından içeriye doluşan soyguncular, iş yerindeki malzemeleri poşetlere dolduruyor. Bir süre sonra alarmın çalmasıyla soyguncular apar topar iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor.

"Geçen hafta da cep telefonu dükkanını soydular”
Olayın saat 05.00 sıralarında olduğunu belirten Cengiz Söylemez, “Alarm merkezi beni aradı. Kepengi kırıp içeriye girmişler. Fotoğraf makinesi, lensler ve cep telefonları çalındı. Yaklaşık olarak 100 bin liraya yakın hasarımız var. Kepengi kırıyorlar, alarm çaldığı halde zaten kamera kayıtları da var. Yüzleri maskeli ve ellerinde maske var, 6 kişi geliyorlar, 1 kişi arabada bekliyor. 1 kişi de elinde silahla dışarıda geziyor. 4 kişide mağazanın içerisine girerek fotoğraf makineleri ve lensleri alıyorlar. Levyelerle kepenkleri açıyorlar. Burası çok merkezi bir yer, Sirkeci’nin göbeğindeyiz. Yakınımızdaki bir restoran sabaha kadar açık, tramvay yolunda da işçiler çalışma yapıyor. Onlar görmüşler ama elinde silah olunca korkmuşlar ve polise haber vermişler. Haber gelince bende evden geldim. Ben geldiğim de her şey bitmişti. Çok zarar vermişler camları falan kırmışlar. Geçen hafta da 3-4 dükkan aşağımızda cep telefonu dükkanına da girdiler. Aynı ekip girmiş, aynı araçla gelmişler” dedi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur - Murat Delice - Ufuk Kıvık 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • xyz : 14 Ekim 2016, Cuma 14:54
    00
    alarmı yeteri kadar iyi/hassas değilmiş anlaşılan! daha kapıyı açtıklarında normalde çalması gerekirdi.ilginç olan alarm merkezi sadece iş sahibini değil,önce polisi arar ve belli bir sürede polisin gelmiş olması beklenir.polisten evvel işyeri sahibinin varmış olması tuhaf lakin sirkecide çok yakında karakol var ve meydan civarında da hep ekipler olur.birkez biz işyerinde kazara alarmın çalmasına sebep olmuştuk birkaç dakika içinde ekip gelivermişti.
ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!