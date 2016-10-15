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15 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yağışların; Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Kütahya, Bilecik, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

15 Ekim 2016 yurtta hava durumu

15 Ekim 2016 09:13

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Ardahan, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Kütahya, Bilecik, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'da batı ve güney batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 23
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli olması bekleniyor 16
Erzurum: Parçalı bulutlu 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 


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