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15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 45 kişiden 28’i gözaltına alındı.

15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

12 Ocak 2017 17:30

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki "kurum imamı" olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.

(Uğur Yiğit/İHA)

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Sivas Emniyet Müdürlüğü


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