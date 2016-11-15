Diğer
Kategoriler

15 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kritik uyarıda yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiği uyarısında bulundu.

15 Kasım 2016 yurtta hava durumu

15 Kasım 2016 08:50

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ile bugün (Salı)akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu, Erzincan'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunarak, yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalması (5 ila 10 derece) bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (salı) aralıklı hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 12

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

Etiketler: 15 Kasım 2016, yurtta hava durumu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!