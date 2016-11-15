Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ile bugün (Salı)akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın doğu, Erzincan'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunarak, yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede azalması (5 ila 10 derece) bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (salı) aralıklı hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (salı) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 12

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 13

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19