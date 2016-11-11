Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlğüü ekipleri, şehirde geniş çaplı terör operasyonu başlattı. 31 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen ve gece geç saatlere kadar sorgusu süren 11 PKK, 4 MLKP şüphelisi 15 kişi tutuklandı.

Sorgusu tamamlanan 2 HDP il yöneticisi, 1 DBP il yöneticisi, Yıldırım ve Nilüfer yöneticileri, HDP eski il başkanı, bir avukat ve bir emekli memurun da aralarında bulunduğu 8 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

Diğer 8 kişinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.