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15 kişi tutuklandı, 8 HDP ve DBP yöneticisi de adliyeye sevk edildi

Bursa'da terör operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklanırken, sorgusu tamamlanan HDP ve BDP'li 8 yönetici daha adliyeye sevk edildi.

15 kişi tutuklandı, 8 HDP ve DBP yöneticisi de adliyeye sevk edildi

11 Kasım 2016 09:08

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlğüü ekipleri, şehirde geniş çaplı terör operasyonu başlattı. 31 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen ve gece geç saatlere kadar sorgusu süren 11 PKK, 4 MLKP şüphelisi 15 kişi tutuklandı.
Sorgusu tamamlanan 2 HDP il yöneticisi, 1 DBP il yöneticisi, Yıldırım ve Nilüfer yöneticileri, HDP eski il başkanı, bir avukat ve bir emekli memurun da aralarında bulunduğu 8 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.
Diğer 8 kişinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 


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