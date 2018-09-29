15 kişilik minibüsten 53 kaçak göçmen çıktı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Kuzey Çevre yolu ile otogar arasında kaçak göçmen taşıdığı belirlenen iki araç takibe alındı. Düzenlenen operasyonda 15 kişilik bir minibüs içerisinden Afganistan ve Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalanırken bu araca öncülük yaptığı tespit edilen bir araçta durduruldu.

Araç sürücüsü 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak göçmenlerde Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ahmet Akbuğa