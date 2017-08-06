15 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 zanlı tutuklandı

Olay Cumayanı Köyü’nde komşu ve aynı zamanda dünür oldukları belirtilen Şaban Gergen ve Bülent Aşık arasında başlamıştı. Büyüyen tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmüş, aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da bulunduğu 15 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Şaban Gergen ve oğlu Azer Gergen ile Bülent Aşık jandarmadaki sorguların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti.

Zanlılar Şaban Gergen, Azer Gergen ve Bülent Aşık çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alpaslan Çelik