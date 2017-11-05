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15 liradan satılan hamsi 5 liraya düştü

Bursa'da balık fiyatları birden bire yarı yarıya ucuzladı.

15 liradan satılan hamsi 5 liraya düştü

05 Kasım 2017 10:21

Son günlere hamsinin bollaşması fiyatları düşürdü. Balıkçılar bu sabah Bursa'da hamsiyi 10 liradan satmaya başladı. Ancak öğleden sonra fiyatlar önce 7, sonra 5 liraya geriledi. 3 gün evvel 15 lira olan hamsinin 5 liraya kadar düştüğünü gören vatandaşlar hamsiye büyük rağbet gösterdi. 

Karadeniz'de kıyıya yanaşan balıkçı teknelerinin hamsiyle dolu döndüğü görülünce fiyatların birden düştüğünü belirten balıkçılar, "Hamsi 3 gün öncesine kadar 15 liraydı. Bugün 10 liradan satmaya başladık. Ancak Karadeniz'de balıkçı teknelerinin kıyıya dolu yanaşmaya başladığı duyulunca fiyatlar birden düştü. Önce 7 liraya düşürdük, daha sonra 5 liraya satmaya başladık. Zengin fakir herkes hamsi yesin" dedi. 

Burak Türker

Etiketler: balık, bursa

 

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