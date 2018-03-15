15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI | Süper loto sonuçları öğren | MPİ SORGULA

Süper loto sonuçları bu akşam çekilecek. 15 Martta çekilecek olan sonuçlar 543.hafta çekilişi olacak. Süper Loto'da geçen hafta 5 kez devreden büyük ikramiye Antalya Muratpaşa'dan bir kişiye çıktı. 6 bilen kişi 14 milyon 29 bin 814 lira, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira ikramiye kazandı. Peki Süper loto sonuçları nereden öğrenebiliriz? 15 mart süper loto sonuçları açıklandı mı? Süper loto sonuçları öğren... 15 mart süper loto sonuçları...Süper loto sonuç sorgula... İşte 15 Mart Süper Loto sonuçları ile ilgili aradıklarınız.

15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

iŞTE 15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI - 8 MART 2018

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.