1,5 metrelik balığa büyük ilgi

Kentte balık satışı yapan Fırat Alaslan, Azerbaycan'da tutulan 1,5 metrelik orkinosu satışa sunmadan önce iş yerinin önünde sergiledi. Yaklaşık 65 kilogram gelen balıkla fotoğraf çektirmek için vatandaşlar adeta sıraya girdi. Balığı bir müddet sergiledikten sonra satışa sunacaklarını belirten Fırat Alaslan, "Azerbaycan'da tutulan bu balığı satın alıp dükkana getirdim. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan orkinos, 63 kilogram geldi. Bugün akşama kadar sergiledikten sonra sabah keserek satışa sunacağım. Balığın kilosunu 30-35 lira arasında satmayı düşünüyorum. Şu anda vatandaşlar balıkla fotoğraf çekmek için sıraya girmiş durumda" dedi.

Nejdet Armağan