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15 metrelik kuyuya düşen yaşlı adamı, itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ’da 15 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

15 metrelik kuyuya düşen yaşlı adamı, itfaiye ekipleri kurtardı

01 Ağustos 2017 07:26

Olay, merkez Harput Mahallesi Fethi Ahmet Baba Türbesi karşısında bulunan Nevruz Ormanları’nda meydana geldi. Edilen bilgiye göre,Mustafa Şimşek (60), gezinti amaçlı arkadaşıyla beraber ormanlık alanda yürüyüş yaparken karanlıkta göremediği 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Şimşek’in kuyuya düştüğünü gören arkadaşı, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipler sevk edildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 15 metrelik kuyuya düşerek yaralanan Şimşek’i merdiven ve halat kullanarak yarım saatlik çalışma ile kurtarabildi. Kuyudan çıkartılan Şimşek olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Etiketler: elazığ, yaşlı adam


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