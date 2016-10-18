Beş alt alanla birlikte toplam sergi alanı bu yıl yaklaşık 1,5 milyon metre kare alana yayılacak. Tüm tedarik zincirini kapsayan on aydınlatma ürünü kategorisi sayesinde tüm alım ihtiyaçları karşılanacak.

Uluslararası ticari işlemler gerçekleştirebilen ve özenle seçilen 100'den fazla fuarcı, eşleştirme toplantılarına katılacak. Düzenleyici, pratik alım gereklilikleri doğrultusunda en potansiyel şirket ortaklarının belirlenmesi ve gösterimi kapsamında global müşterilere yardımcı olunacak. Bu sayede yabancı alıcılar, mümkün olan en etkili şekilde satın alma yaparak çift taraflı kazanç elde edilecektir. Her yabancı alıcıya en kişiselleştirilmiş hizmetler sağlanacak.