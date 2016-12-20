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1,5 milyonluk hırsızlık

Fatih'te bulunan bir döviz bürosuna para getiren 2 kişi silahla yaralayarak, 1 milyon 500 bin lira değerindeki dövizi çalan, Özbekistan uyruklu 3 şüpheli polisin operasyonu kıskıvrak yakalandı. Şahısların yakalanma anı polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

1,5 milyonluk hırsızlık

20 Aralık 2016 15:44
1,5 milyonluk hırsızlık - Tıkla İzle

Fatih Laleli Ordu Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna para nakli yapmak için 2 kişi geldi. Özbekistan uyruklu 3 kişi mutemedileri silahla bacaklarından yaraladıktan sonra yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki dövizini çaldı.Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı bir otoparkta terk ettiğini tespit etti. Araştırmalarını bu doğrultuda sürdüren ekipler, Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Özbekistan uyruklu O.S(18), Y.U(25) ve A.Y(28) isimli 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda çalınan paranın tamamının ele geçirildiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli 3 hırsızdan ikisinin ellerinde çantayla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Olay yerine yakın bir bölgeden alınan bir diğer güvenlik kamerasında ise hırsızlık mağduru iki kişinin de ellerinde döviz bulunan çantalarla döviz bürosuna gittiği görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise şüphelilerin gözaltına alınması polis kamerası tarafından an be an kaydediliyor.Ayrıca şüphelilerin akrabası olduğu belirtilen 5 kadın da ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube müdürlüğüne getirildi. 

Murat Horoz

Etiketler: Fatih, hırsızlık


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