Edinilen bilgiye göre, Kahta Damlacık İlk ve Orta Öğretim Okulu’nda bulunan 15 öğrenci iddiaya göre okul dışından aldıkları içecekleri okula getirdi. Aldıkları içecekleri okulda tüketen öğrenciler bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşadı. Okul idaresi tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 15 öğrenci ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.