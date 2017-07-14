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15 Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 318 müştekinin yer aldığı iddianamede, 143 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerin 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

15 Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı

14 Temmuz 2017 10:24

Vatandaşların 00.40’ta Boğaziçi Köprü’süne geldikleri ve darbecilerin uzun namlulu silahlarla ateş ettiklerinin anlatıldığı iddianamede, Türkiye çapında ilk şehitlerin de köprü üzerinde verildiği belirtildi. 32 sivil ve 2 polis memurunun da şehit olduğunun anlatıldığı iddianamede, çok sayıda kişinin de mermi ve top atışıyla yaralandığı yer aldı.

İddianamede, 1 Yarbay, 1 Asteğmen, 1 Yüzbaşı, 2 binbaşı, 5 Astsubay, 84 er ve astsubay ile 48 Hava Harp Okulu öğrencilerinden oluşan toplamda 143 şüpheli yer aldı. 84 erden 8’inin köprüye geldikten sonra darbe girişimini fark ederek geri döndüklerinin anlatıldığı iddianamede, geri dönen 8 erin tutuksuz diğer erlerin tutuklu olduğu belirtildi.

Darbe girişimi sırasında reklamcı Erol Oçlok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’ın şehit edilmesine ilişkin olay da Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok müştekiler arasında yer aldı.

İddianamedeki 143 şüphelinin “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “nitelikli kasten öldürmek”, “kamu malına zarar verme” ve “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adında suç işlemek” suçlarından 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, darbe girişimi sırasında köprü üzerinde aralarında 2’si er 5’i rütbeli 7 darbecinin de öldüğü anlatıldı.


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