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15 Şubat 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 Şubat 2017 yurtta hava durumu

15 Şubat 2017 09:05

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Karabük, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere kar yağışlı 0
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
Adana: Az bulutlu 13
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı -6
Diyarbakır: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı 3 

Etiketler: hava durumu, kar yağışı


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