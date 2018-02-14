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15 Şubat öncesi PKK’nın gençlik yapılanmasına vurgun

Adana merkezli 6 ilde 15 Şubat öncesi terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltı alındı. Gözaltına alınan zanlıların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytindalı harekatına eylem hazırladıkları öğrenildi.

15 Şubat öncesi PKKnın gençlik yapılanmasına vurgun

14 Şubat 2018 07:41
15 Şubat öncesi PKK’nın gençlik yapılanmasına vurgun - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Van’da daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Baskında özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlerin içerisine girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.

15 Şubat Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, gözaltına alınan şahısların, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytindalı Harekatı için eylem hazırladıkları, eylem planladıkları ve eylem çağrısı yaptıkları öğrenildi.

Öte yandan, Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 5 kişi sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yaptıkları için gözaltına alındı.

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: operasyon, pkk

 

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