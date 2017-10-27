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15 tatil ne zaman, 2018 ara tatil hangi gün başlıyor?

2017-2018 eğitim öğretim döneminin 18 Eylül 2017 tarihinde başlaması ile beraber öğrenci ve veliler 15 ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi’ne göre ise 15 ara tatilinin ne zaman olacağı belli oldu. İşte detaylar...

15 tatil ne zaman, 2018 ara tatil hangi gün başlıyor?

27 Ekim 2017 17:32

Öğrenci ve Velilerin en çok merak ettiği konu 15 ara tatil ne zaman, 2018 ara tatil hangi gün başlıyor? İşte tüm bu soruların cevaplarını sizler için bu haberimizde topladık.MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge,illere gönderilmişti.Buna göre 2017-2018 eğitim öğretim yılı takviminde okullar 18 Eylül 2017 Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştı. Yine bu çalışma takviminde 15 ara tatilinin başlayacağı tarihde belirlenmişti. İşte bu konu ile ilgili tüm duyurular ve ayrıntılar sizler için bu haberimizde yer alıyor...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 19 Ocak 2018 Cuma günü okullar kapanacak. 22 Ocak 2017 tarihinde ise Pazartesi günü okullar 15 ara tatile girecek. 5 Şubat Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

2018 Yaz Tatili Ne Zaman?

8 Haziran 2018 Cuma günü 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı çalışma takvimine göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim sezonu başayacak.

Cem Radış

Etiketler: 15 tatil ne zaman, 2018 ara tatil, ara tatil ne zaman

 

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