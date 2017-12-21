Diğer
Kategoriler

15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman?

Öğrenciler ve veliler 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ederek araştırmaya başladı. Sömestr tatili için plan yapan öğrenciler okulların tatil olacağı gün için geri sayıma başladı. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatilinin ne zaman başlayacağıyla ilgili detaylar haberimizde.

15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman?

21 Aralık 2017 20:25

15 tatilin ne zaman başlaycağı öğrenciler kadar veliler tarafından da merak ediliyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevaplandı.İşte sömestr tatilinin başlangıç tarihi

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü başladı.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Etiketler: 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç