15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman?

15 tatilin ne zaman başlaycağı öğrenciler kadar veliler tarafından da merak ediliyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevaplandı.İşte sömestr tatilinin başlangıç tarihi

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-2018 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 18 Eylül Pazartesi günü başladı.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.