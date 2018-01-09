15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili ne zaman başlıyor? 2018 yarı yıl tatiline kaç gün kaldı?

15 tatilin ne zaman başlaycağı öğrenciler kadar veliler tarafından da merak edilerek aratılıyor. Karne alacak binlerce öğrenci heyecanla yarıyıl tatilinin ayın kaçında başlayacağını merak ediyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevaplandı. İşte sömestr tatilinin başlangıç tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08.00'de başlayacak. İstanbul Valiliği'nden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde ikili eğitim yapan anaokulu ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00’da başlamasın kararı alınmıştır”