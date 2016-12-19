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15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman bitecek? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında (2017)

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği (2017)15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında başlayacak? 15 tatil Ocak ayının kaçında başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi.

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman bitecek? Sömestr tatili Ocak ayının kaçında (2017)

19 Aralık 2016 10:40

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü ise tatil sona erecek. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

2017 Yılında Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar 

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: İKİLİ ÖĞRETİM SONA ERİYOR 

Başbakan Binali Yıldırım, ikili öğretim yılının sona erdiğini ve öğrencilerin tam gün okula gideceğini açıkladı.

"İkili öğretim, 2019 sonuna kadar tarihe karışmış olacak"

Uzun vadeli büyümenin esasının insana yatırım olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun için de 2019'a kadar ikili öğretime son vereceğiz. Yani tekli öğretim olacak. Öğrencilere kötü haber, yarım gün okuyacaklardı, tam gün okuyacaklar ama daha çok şey öğrenecekler, daha fazla hayata hazır hale gelecekler. Dolayısıyla, ikili öğretim, 2019 sonuna kadar tarihe karışmış olacak. Okul öncesi eğitim şu anda zorunlu değil ama yüzde 50'lileri geçti, önümüzdeki dönem içerisinde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Türkiye'de yabancı dil büyüme oranı yüksek zannediliyor, hiç de öyle değil. Yabancı dil bilme oranımız, kıyasladığımız civar ülkelere göre istediğimiz oranda değil. 4+4+4 te ilk dörtten itibaren yabancı dil zorunlu hale gelecek" ifadelerini kullandı.

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