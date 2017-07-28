15 Temmuz Almanya'da anlatıldı

Schloss Oedheim Şatosu’ndan düzenlenen toplantıya, Polonya Hükümetini temsilen Dr. Andrzej Siemaszko, Oedheim Belediye Başkanı Ulrich Ruoff, Polonya Konsolosu Czeslaw Bartela, Fransa Konsolosu, İsviçreli Enerji Yatırımcısı Dr. Gustav R. Grob, Lüksenburg Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreteri gibi önemli isimler katıldı.

DMW Başkanı Bozçelik, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılan çok sayıda davetliye, 15 Temmuz gerçeğini Almanca anlattı. Bozçelik, "Darbenin her türlüsüne karşıyız. Biz demokrasiye ve hukuka saygılı bir devletiz. 15 Temmuz gecesi yaşanan FETÖ'cü darbe girişiminde Meclisimiz bombalandı. Devlet kurumlarımız resmen işgal edildi ve halkın üzerine acımasızca ateş açıldı. 249 insanımız şehit oldu. Asker kisvesi altındaki bu caniler, köprüleri, devlet kurumlarını işgal etmeye kalktılar. Ancak halkımız kahramanca bunlara karşı geldi. 15 Temmuz üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde, ekonomik ve siyasi anlamda her zamankinden daha güçlüyüz. Avrupalı yatırımcılar, Türkiye’ye gelmeye devam ediyor" dedi.

"Türkiye- Almanya ilişkileri normalleşecektir"

15 Temmuz’da AB’den yeterince ve güçlü bir destek göremediklerinin de altını çizen Bozçelik, "Bazı AB üyesi ülkelerin Türkiye’yi iç siyaset malzemesi yapması ve -Türkiye AB’nin parçası değildir- demesi diplomatik nezakete ve ortaklığa aykırıdır. Biz, Avrupalı dostlarımızın bizi anlamasını ve desteğini bekliyoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Almanya ile yaşadığı sıkıntılar, diplomasi ve açık kapı politikası ile normalleşecektir. Almanya ile Türkiye derin bağları olan müttefik iki devlettir" dedi.

Polonya Hükümet temsilcisi Dr. Andrzej Siemaszko yaptığı konuşmada, "2. Dünya Savaşın’dan sonra Batı’dan koptuk. AB’ye tam üye olmadan önce, biz de geçmişte darbeler yaşadık. Darbeler demokrasinin önündeki en büyük engellerdir. Türkiye’de yaşanan darbeyi onaylamak mümkün değildir. Darbeyi tekrar kınıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Toplantıda konuşma yapan EBCA Başkanı Zbigniew Roch ise, "Darbeden hemen sonra Aralık 2016’da, DMW’nin partneri olarak, Türkiye’de III. Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi’ne katıldık. Türkiye’ye güveniyoruz ve yanındayız mesajı verdik. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için EBCA olarak biz de diplomatik girişimler yapmaya hazırız. Türkiye’nin yeri AB’dir" dedi.

Toplantının bir başka ve önemli konuşmacısı ise İsviçreli Enerji Uzmanı Dr. Gustav R. Grob oldu. Grob, "Türkiye’de enerji alanında son derece ciddi yatırımlar yapılıyor. Türkiye, bölgesinde önemli bir enerji oyuncusudur. Bu gerçeği görerek, biz de Türkiye’de yatırım yapma konusunda istekliyiz" diye konuştu.

Davetlilere 15 Temmuz darbe kitabı dağıtıldı

Toplantı sonrasında, DMW’nin Almanca’ya tercüme ettiği 300 sayfalık "15 Temmuz Darbe" kitabı, Başkan Ferhat Bozçelik tarafından Polonya Hükümet Temsilcisi Dr. Andrzej Siemaszko’ya sunuldu. Siemaszko, "Bu kitabı Polonya Hükümetine sunacağım" dedi.

Alman diplomat Meinel'den Türkiye'ye destek

Daha sonra DMW Genel Başkan Günther Meinel ile görüşen Ferhat Bozçelik, 15 Temmuz'u anlatan kitabı Günther Meinel’e sundu. Bozçelik ile birlikte kitabı inceleyen Meinel, "15 Temmuz günü ben de darbenin dehşetini hissettim. Ölen insanlara üzüldüm. Meclis’in bombalanması ve halkın üzerine silahla saldırılması akıl alır gibi değildir. AB, bu noktada demokrasiye sahip çıkan, Türk halkının yanında olmalıydı ve destek mesajlarını gecikmeden açıklamalıydı. Şimdi bu kitapta yaşananları görünce dehşete kapıldım. Türkiye, bu darbeyi ve yapılmak istenenleri, dünyaya doğru cümleler ve lobicilik yaparak anlatmalıdır" dedi.

Alman diplomat DMW Genel Başkanı Meinel, "Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi gerilimin bir an önce son bulması gerekir. Biz DMW olarak, iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya ve diplomatik kanaların işletilmesine sivil toplum kuruluşu olarak hazırız. Almanya zaman zaman Türkiye’ye haksızlık yapıyor. DMW olarak Türkiye’nin yanındayız ve açıkça Türkiye’ye destek veriyoruz" şeklinde konuştu.