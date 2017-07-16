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15 Temmuz anısına uçtu

Türk Hava Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Beyazıt Yıldırım, yelkenkanat kullanarak 15 Temmuz anısına bir uçuş gerçekleştirdi.

15 Temmuz anısına uçtu

16 Temmuz 2017 12:14

Yelkenkanat öğretmenliği de yapan Beyazıt Yıldırım, 15 Temmuz anısına bir uçuş gerçekleştirdi. Yelkenkanat ile Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı semalarında uçan Yıldırım, yaptığı ustaca manevralar ile de takdir topladı. Uçuş sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan Yıldırım, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği olarak terörü lanetliyor, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bizler tarihi şanla şerefle dolu bir ecdadın torunlarıyız. Vatan ve bayrağımız için gerekirse düşmanın oyununu bozar ebabil kuşu gibi üstlerine yağarız" dedi. 


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