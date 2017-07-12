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15 Temmuz anma etkinliklerini kana bulayacaklardı

Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenecek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerinde eylem arayışı ve hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı 10 kişi, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

15 Temmuz anma etkinliklerini kana bulayacaklardı

12 Temmuz 2017 11:37

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümü etkinliklerinde eylem arayışı ve hazırlığında olan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak anma etkinliklerinde eylem yapacağı tespit edilen DEAŞ'lılara karşı operasyon düzenlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin, şahısların ev, iş yeri ve üst aramalarında dijital malzeme, örgütsel kitap, örgütsel doküman, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, MKE yapımı fişek ve şarjör ele geçirildi. 

Etiketler: 15 temmuz, darbe, DEAŞ


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