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15 Temmuz darbe girişimi 7 farklı dilde anlatıldı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu ile 15 Temmuz darbe girişimi 7 farklı dilde anlatıldı.

15 Temmuz darbe girişimi 7 farklı dilde anlatıldı

30 Aralık 2016 15:13
15 Temmuz darbe girişimi 7 farklı dilde anlatıldı - Tıkla İzle

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz'da ki darbe girişimini anlatan kamu spotu ile özellikle dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanlara ulaşılmayı amaçladı. Hazırlanan kamu spotu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, kurum olarak yaptıkları bu çalışma ile özellikle yabancı kamuoyunu kazanmayı amaçladıklarını söyledi. Koca, söz konusu sürecin dünya kamuoyunca tam olarak anlaşılamadığının bilincinde olduklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin ağzından nesnel bir anlatımla 'gerçekleri' anlatmak olduğunu kaydetti. Türkiye üzerinde yaratılan olumsuz algıyı kırmayı amaçlayan kamu spotu ile 7 farklı dilde 15 Temmuz darbe süreci ve yaşananlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade eden Koca, hazırlanan kamu spotunun görsel medya ve kurumun elektronik ağ adresinde yayınlanacağını ifade etti.

KORAY ÜNLÜ 

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü


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